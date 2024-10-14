Украина, 14 октября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. В Закарпатской области на Украине, в городе Мукачеве, женщины не давали проехать автомобилю пограничников, думая, что это сотрудники военкомата. Об инциденте сообщило «Укринформ».

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

На кадрах опубликованного видео женщины с детьми, вооружившись камнями и палками, накинулись на пытавшийся проехать автомобиль. Они грозились разбить стёкла, повредить машину, если она не уедет.

Одна из разъярённых женщин ударила пограничника по лицу.

Издание уточнило, что люди могли перепутать пограничников с сотрудниками ТЦК.

Пресс-секретарь Мукачевского погранотряда ГПСУ Леся Фёдорова пояснила, что на видео действительно служебное авто пограничников.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники территориального центра комплектования 13 октября устроили облаву на мужчин после концерта в городе Бровары Киевской области.

На кадрах видно, как молодых парней окружают люди в военной форме с оружием и пытаются их увести. Девушки бросаются на защиту своих мужчин. Многие ввязываются в драку.

На минувшей неделе военкоматы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам на Украине. Самая масштабная проверка была на концерте рок-группы «Океан Эльзы» в Киеве. Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.