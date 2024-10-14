Москва, 14 октября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. В более чем в 20 российских регионах из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Об этом сообщают «Известия».

(сс) Slashme Таблетки

Также отмечается, что в аптеках возник дефицит препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин, азитромицина и эритромицин. Все эти лекарства относятся к основной линейке антибиотиков, которые чаще всего назначают врачи.

Этих лекарств не хватает в Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других регионах РФ. Всего отсутствие антибиотиков зафиксировано в 25 субъектах.

При этом врачи заверяют, что в России существуют аналоги.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае пресекли работу сети нелегальных аптек, сбывавших фальсифицированные лекарства, из-за которых погибли дети.

По итогам первых восьми месяцев 2024 года объёмы продаж российских аналогов датского препарата от диабета «Оземпик» заметно увеличились.