Москва, 14 октября, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Предложение о введении в России налога на бездетность требует анализа специалистов, Кремлю пока неизвестны детали инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — сказал «РИА Новости» Песков.

Представитель Кремля напомнил о введении такого налога в советские года, вряд ли он имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию. Необходимо проанализировать этот опыт с помощью специалистов, заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает целесообразным ввести в России налог для бездетных россиян и тех, у кого только один ребёнок. По его мнению, размер налога должен быть большим, около 40 тыс. рублей с семьи. При этом он не назвал за какой период должна взиматься такая плата. Зубец предложил облагать налогом мужчин старше 35 лет и женщин старше 40 лет.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская назвала идею настоящим экстремизмом против детства.

В октябре 2006 года президент России Владимир Путин также комментировал предложение о таком налога. Выступая на прямой линии, он сказал, что введение налога для бездетных не имеет под собой моральных оснований, подчеркнув, что «закон всегда морален».