Москва, 14 октября, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинца Сергея Андрейченко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Их считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Уголовное дело выделено 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении СКР в отношении Инасаридзе и Андрейченко, обвиняемых в теракте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и контрабанде взрывчатых веществ.

«Инасаридзе и Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск», — говорится в материалах дела.

Ранее Инасаридзе был арестован заочно.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Взрыв произошёл 8 октября. Детонация обрушила часть шоссе, вместе с тем задев грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Загорелись семь цистерн. Погибли несколько человек.

Владельцем грузового автомобиля, который взорвался на мосту, оказалась 52-летняя Дали Микеладзе. Александр Инасаридзе является её сыном. По свидетельству их соседей, Инасаридзе ранее работал в Службе государственной безопасности Грузии.

По подозрению в причастности к террористическому акту задержаны восемь человек. Пятеро из них — граждане России, а трое — граждане Украины и Армении. Кроме того, выявлено 12 соучастников теракта, двое из них — грузины.