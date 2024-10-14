Лондон, 14 октября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. У астрономов есть доказательства существования разумной инопланетной жизни. С таким заявлением выступил британский режиссёр, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с ВВС и NASA. Об этом написала с Daily Mail.

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«Телескопы на Земле обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни», — заявил Холланд.

По словам режиссёра, доказательства будут опубликованы уже в ноябре. На данный момент команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда «незаметно выявила» нечеловеческий разум в галактике и анализирует сигнал. Поэтому официально об открытии пока не сообщается.

«Сигнал — пятичасовой всплеск радиоволн исходил из области вокруг Проксимы Центавра, звезды, удаленной от Земли примерно на 4,2 световых года», — цитирует Холланда издание.

Breakthrough Listen — проект по поиску внеземной жизни, рассчитанный на десять лет. Он начинался в январе 2016 года как некоммерческий исследовательский проект стоимостью 100 млн долларов. Инициировал его израильский предприниматель, инвестор, советский физик Юрий Мильнер.

Странный радиосигнал впервые обнаружили в 2019 году, через два года астрономы заявили, что, скорее всего, это было ложное срабатывание или артефакт земных помех. Но теперь, по словам Саймона Холланда, учёные начали менять свою точку зрения на природу сигнала.

Как сообщало ИА Регнум, представители инопланетных цивилизаций посещали и посещают Землю. Такое заявление в марте 2024 года сделал бывший вице-адмирал ВМС США Тим Галлодет на подкасте Кристиана Харлоффа. Он пояснил, что лично убедился в реальности посещений нашей планеты представителями внеземных цивилизаций после просмотра видеозаписи, снятой в 2015 году пилотами ВМС США. Видеоролик известен под названием Go Fast, и Галлодет уточнил, что ознакомился с его содержанием задолго до широкого распространения.

В мае 2023 года профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей.