Москва, 14 октября, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Всего четыре рабочих дня продлится трудовая неделя для россиян в начале ноября. Это вызвано празднованием Дня народного единства — 4 ноября.

Duma.gov.ru День народного единства

Таким образом, рабочая неделя начнётся со вторника, 5 ноября, и продлится до пятницы, 8 ноября.

Перед праздничной неделей россияне будут работать шесть дней (с 28 октября по 2 ноября). Во второй ноябрьский день продолжительность рабочего дня сократится.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 4 октября утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. На Новый год россиян ждут 11 выходных дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Также нерабочими будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, дни с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

В 2025 году наиболее выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь с 23 рабочими днями. На втором месте — апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самыми невыгодными для отпуска месяцами станут январь, май, июнь и ноябрь, отметил директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин.