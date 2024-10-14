Вирджиния, США, 14 октября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Над военными базами США в штате Вирджиния в декабре 2023 года 17 дней над стратегически важными объектами кружили неизвестные беспилотники. Пентагон в тупике до сих пор — военные так и не смогли определить, кому принадлежали дроны. Об этом написала американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Отмечается, что беспилотники появлялись в небе в течение 45–60 минут вечером, они были размером около шести метров.

Рой дронов кружил над крупнейшей в мире военно-морской базой Норфолк и над авиабазой Лэнгли, где находится штаб-квартира ЦРУ.

Чиновники и военные высказывают предположение, что за роем дронов могут стоять Россия или Китай, которые якобы испытывают реакцию обороны США.

Издание отметило, что о беспилотниках докладывали президенту Джо Байдену. В январе 2024 года был задержан подозреваемый — 26-летний китайский студент, который фотографировал военные суда. Со снимками он пытался улететь в Китай. Он признался в незаконной съёмке и был приговорён к шести месяцам тюремного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, у берегов американского штата Аляска рыболовецкое судно обнаружило разведывательный аэростат. Отмечается, что экипаж судна сделал фото объекта и направил снимки в федеральные службы.

Высотный аэростат неизвестного происхождения перехватили силы NORAD над штатом Юта в США 23 февраля. Аэростат заметили на высоте 13 км. Однако происхождение аэростата и его назначение оставались неизвестны. Позднее стало известно, что перехваченный высотный аэростат оказался любительским.

В 2023 году у побережья Каролины в США сбили в небе принадлежащий Китаю аэростат, который несколько дней висел в небе. Разведывательный зонд летел на высоте 60 тыс. футов. В Пентагоне тогда выразили уверенность, что аэростат предназначался для сбора разведданных.

Сбитый в феврале в воздушном пространстве США китайский аэростат не собирал разведывательные данные и не передавал их в Китай, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.