Москва, 14 октября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Новые детали появились в уголовном деле о растрате в особо крупном размере, возбуждённом в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Фигурантами стали также учитель, врач, супруга и адвокат экс-чиновника, говорится в материалах дела.

https://t.me/moscowcourts Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский

Согласно документам, с 1 января по 23 августа 2022 года Копайгородский поручал образовать два земельных участка (787 кв. м каждый) для постановки на учёт с целью последующего переоформления на подконтрольных лиц. Впоследствии участки продали за 47 тыс. рублей каждый учителю Елене Рассадиной и врачу Любаве Казаковой.

Затем участками официально завладела адвокат Полина Чернышенко, которая заплатила за каждый по 7 млн рублей. Потом она перепродала за эту же цену один участок супруге мэра Янине Копайгородской. При этом кадастровая стоимость каждого участка составляет более 1,8 млн рублей. Таким образом, следствие полагает, что чиновник причинил ущерб бюджету в размере не менее 3,7 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Копайгородского задержали в Луганске, куда он перед этим уехал для участия в спецоперации, а затем его доставили в Москву. В суде он заявил, что хочет вернуться в зону боевых действий.

Суд в Москве в этот же день арестовал экс-мэра. Бывшего чиновника обвинили в растрате более 3 млн рублей, а также в присвоении двух земельных участков. Копайгородский свою вину не признал.