Донецк, 14 октября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Часть инфраструктуры временно контролируемого украинскими боевиками города Дзержинска (Торецк) в Донецкой Народной Республике восстановить уже будет невозможно. Такое заключение сделал глава региона Денис Пушилин, отметив, что бои идут в самом городе.

ИА Регнум ВС РФ, Дзержинск

Глава ДНР посетил освобождаемый 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Дзержинск. Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке, отметив, что ВСУ осознают, что потеря города даст российским военным возможность продвигаться к северу Республики.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — признал Пушилин.

На данный момент боевые действия идут уже в черте города.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики продолжают освобождать Дзержинск от украинских боевиков, привлекая артиллерию и ВКС. Удары наносятся по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов с боеприпасами.

13 октября в российских силовых структурах заявили, что командование ВСУ приступило к выводу подразделений из Дзержинска, где обстановка «весьма плачевная».

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не добьётся своих целей и не возьмёт под полный контроль территории новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.