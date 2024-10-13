Луга , Ленинградская область, 14 октября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Количество пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленинградской области увеличилось до 23 человек. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«Лужская ЦРБ оказывает помощь пострадавшим при обрушении декораций участникам киносъёмок в Толмачёвском поселении. Медицинская помощь оказана 23 людям», — уточнили в Telegram-канале областной администрации.

У большинства обратившихся к врачам зафиксировали ссадины и ушибы. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени, заключили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна в Ленинградской области под актёрами рухнул пол. Изначально было заявлено о семи пострадавших. По факту инцидента организовали проверку.

В июле 2023 года в Луге при проведении исторического праздника-фестиваля «Ольгины берега» обрушился деревянный пешеходный мост. Тогда погиб один человек, восемь получили ранения. Возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.