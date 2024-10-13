Алма-Ата, Казахстан, 14 октября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Национальная гвардия Казахстана патрулирует улицы Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Ночью 4 октября в Талгаре между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в потасовку. В результате от ножевого ранения скончался 16-летний подросток.

«Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — заявили в пресс-службе Нацгвардии.

В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины убили 16-летнего подростка из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли товар и не расплатились. Владелец попросил заплатить за товар, возникла словесная перепалка. Подросток заступился за отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей. По словам отца мальчика, их было 13 человек, они были вооружены ружьями и ножами. Во время драки подростку нанесли смертельное ранение.

Ночью 12 октября в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом, в котором проживала семья убитого подростка. При пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело и обеспечила охрану семье. Дело взял под контроль генеральный прокурор Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, в Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехали четыре человека. По неофициальной информации, в машине находились сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Три человека погибли.

В городе Волжске республики Марий Эл задержали 16-летнего подростка по подозрению в нападении с ножом на двух сверстников, потерпевшие в больнице.

Школьница 14 лет предстала перед судом за вооружённое нападение на учителей и одноклассников в городе Амманфорде, графство Кармартеншир в Великобритании.