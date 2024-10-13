Москва, 13 октября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Поступок женщины, пытавшейся вывесить российский флаг на постамент снесённого в Одессе памятника Екатерине II, сравним с образом Зои Космодемьянской. Имя мученически погибшей в украинском СИЗО женщины необходимо помнить, заявила 13 октября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Несколько дней назад, умерла женщина, чьё имя и фамилию мы должны запомнить. Её зовут Елена Чесакова. Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Журналист отметила, что погибшей было всего 43 года, но украинские власти причиной её смерти назвали якобы сердечную недостаточность.

По словам Симоньян, мужественная женщина помнила, кто именно основал и придумал название Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября полиция задержала женщину, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесённого в 2022 году памятника Екатерине II. Позже были опубликованы кадры её допроса. Женщина подтвердила, что поддерживает Россию и русский мир, и отметила, что военный конфликт на Украине, уносящий жизни братьев-славян, был развязан США и НАТО. Она также заявила, что не может простить властям Украины события 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли здание Дома профсоюзов, когда погибли 48 человек. Кроме того, женщина осудила агрессию в Донбассе.