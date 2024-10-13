Киев, 13 октября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Дело в отношении депутата Верховной рады Александра Дубинского офис украинского лидера Владимира Зеленского планировал применить против кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 13 октября сообщил парламентарий в Telegram-канале со ссылкой на протокол допроса помощника бывшего депутата Рады Андрея Деркача по фамилии Колесников.

President.gov.ua Александр Дубинский

«Получили ещё одно доказательство тому, что дело Дубинского изначально планировалось в ОП (офис президента. — Прим. ред.) не только в интересах семьи Байденов, но и против кандидата в президенты США Дональда Трампа», — написал находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене Дубинский.

Он подчеркнул, что официально Колесникова задержали лишь 12 марта 2022 года, а протокол допроса датируется 4 марта. Неделю мужчину «удерживали в пыточной СБУ, где выбили из него интересующие следствие показания», обратил внимание депутат.

Дубинский опубликовал выдержки из протокола допроса Колесникова, который подтвердил, что Деркач принимал непосредственное участие в избирательной кампании Трампа, получив материалы из ГРУ РФ, компромат на сына президента США Джо Байдена.

Очевидно, что сотрудники СБУ по указанию из Киева готовили «закладку», которая затем помогла бы дискредитировать Трампа в ходе избирательной кампании — 2024. Самому Байдену это не пригодилось, но после победы Трампа Зеленский может использовать дело для его шантажа или импичмента, добавил Дубинский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дубинский опубликовал в соцсетях, предположительно, материалы уголовного дела по расследованию происхождения записей телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и занимавшего тогда пост вице-президента США Джо Байдена. Речь идёт о телефонных разговорах в 2015–2016 годах. Записи бесед опубликовал в 2020 году депутат Рады Андрей Деркач. В ходе разговоров Байден требовал от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина. Также в опубликованных материалах говорилось, что украинское бюро расследований провело экспертизу звукозаписей, и она подтвердила, что голоса на плёнках принадлежат Порошенко и Байдену.