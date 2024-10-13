Москва, 13 октября, 2024, 22:09 — ИА Регнум. «Зигзаги» Турции в отношении БРИКС не станут поводом для отказа Анкаре во вступлении, заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСC

Ранее турецкий журналист Фикрет Акфырат отметил, что Турция могла бы стать «одним из пионеров альтернативного глобального порядка» или же использовать своё возможное участие в БРИКС и ШОС «как рычаг для реорганизации своих отношений с Атлантикой», однако «зигзаги» Анкары в отношениях с США, Россией и Китаем вызывают сомнения и колебания среди стран БРИКС.

По мнению Тарасова, Турция изначально использовала заявку на вступление в БРИКС как способ повлиять на Евросоюз, но позже отказалась от этой идеи.

«Заявка Турции на вступление была подана в апреле, а заговорили совсем недавно. Этот период был насыщен закулисной и открытой дипломатией между Турцией и Европейским союзом об облегчении условий вступления Анкары в ЕС. Было проведено специальное заседание на уровне глав МИД ЕС, куда пригласили главу турецкого МИД. И Турция рассчитывала, что её решение вступить в БРИКС позволит Евросоюзу смягчить некоторые условия интеграции. Но судя по тому, что Турция дала команду озвучить текст своего заявления на вступление в БРИКС, диалог между Анкарой и Брюсселем не состоялся. И теперь Турция оказалась в очереди на вступление в БРИКС», — сказал эксперт.

По мнению политолога, возможное вступление Турции в БРИКС является позитивным фактором для Москвы. Между Россией и Турцией бывают противоречия, но нет территориальных споров. И Россия, имея представление о национальных интересах страны-кандидата, сама заинтересована в сохранении турецкой государственности.

Для партнёров по БРИКС участие Турции может быть выгодно с экономической точки зрения.

«Турция имеет все возможности стать крупным транзитным хабом. Страны Юго-Восточной Азии в этом заинтересованы», — заявил Тарасов.

При этом для Анкары крайне важен вопрос её территорий, и страны БРИКС могут выступить на её стороне.

«Страны БРИКС, такие как Китай и Россия, не ставят под сомнение вопросы территориальной целостности Турции. Анкара рассчитывает получить гарантии сохранения своей территориальной целостности», — уверен политолог.

В сентябре стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В объединении заявили, что рассмотрят возможность полноформатного членства этой страны.

Ранее в Кремле отмечали, что Россия приветствует интерес Турции к БРИКС.