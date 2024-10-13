Луга , Ленинградская область, 13 октября, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Девять детей пострадали при обрушении декораций на съёмках фильма «Василий Тёркин» в Ленинградской области, сообщила 13 октября пресс-служба областного комитета по здравоохранению.

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После того как на съёмочной площадке рухнули декорации, на место ЧП прибыла скорая, пять пострадавших были доставлены в больницы, ещё 19 человек обратились за помощью самостоятельно, рассказал глава комитета Александр Жарков.

«Самостоятельно в приёмное отделение на данный момент обратились 19 человек, 9 из которых — несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось», — сказал он.

Одна из доставленных в больницу пациенток была госпитализирована, остальные смогли отправиться домой, у них лёгкие травмы — ушибы и ссадины, добавил Жарков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 октября во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна в Толмачёвском поселении Ленинградской области под актёрами рухнул пол. Сообщалось о семи пострадавших, трое из которых, в том числе двое детей, находились, по данным СМИ, в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

Пресс-служба администрации Ленинградской области ранее сообщила, что врачи районной больницы Луги оказали помощь 23 пострадавшим в результате инцидента. Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с переломами костей голени.