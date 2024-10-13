Москва, 13 октября, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Christoph Thanei/dpa Любош Блага

«Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — написал политик.

Блага опубликовал видеозапись своей прогулки по Красной площади и заявил, что приехал в столицу РФ как друг России, отметил, что он не может больше смотреть, как в западных странах распространяется русофобия.

Также депутат извинился за многочисленные антироссийские резолюции Европарламента.

«Мы славяне, и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ», — заключил Блага.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна, к несчастью, примкнула к государствам, где стали сомневаться в правде о решающем вкладе советских воинов в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны. Фицо подчеркнул, что уважает и будет уважать каждую жертву борьбы против фашизма.