Киев, 13 октября, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский опубликовал в соцсетях предположительно материалы уголовного дела по расследованию происхождения записей телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и занимавшего тогда пост вице-президента США Джозефа Байдена, передаёт издание «Страна. ua».

Global Look Press/Andreas Gebert/dpa

Речь идет о телефонных разговорах, имевших место в 2015–2016 годах. Записи этих бесед опубликовал в 2020 году депутат Рады Андрей Деркач. В ходе данных разговоров Байден требовал от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина.

По данным, опубликованным Дубинским, телефонные разговоры Порошенко и Байдена, согласно показаниям сотрудников охраны экс-президента Украины и связистов, велись по громкой связи, а на столе стоял диктофон, принадлежавший помощнику Порошенко Юрию Онищенко.

Также в опубликованных материалах сообщается, что украинское бюро расследований провело экспертизу звукозаписей, и она подтвердила, что голоса на плёнках принадлежат Порошенко и Байдену.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2020 года, после публикации «плёнок Деркача», Печерский суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины открыть уголовное дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина. Кроме того, в отношении Порошенко было возбуждено уголовное дело о государственной измене, позднее оно было закрыто.

Шокин был уволен с поста генерального прокурора Украины в 2016 году. Байден заявлял, что если бы Шокин сохранил свой пост, то Украина не получила бы кредит в размере 1 млрд долларов.

Формальным поводом для отставки генерального прокурора стал недостаточный уровень борьбы с коррупцией, а истинной причиной — проверки газовой компании Burisma Holdings, подконтрольной сыну Байдена Хантеру, отмечало американское издание The Hill.