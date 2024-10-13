Москва, 13 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, 14 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По словам эксперта, с 9:00 и до конца суток в столице могут быть дожди, переходящие в мокрый снег. Ненадолго сформируется снежный покров толщиной от двух до шести мм. Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов, а днём не превысит 5 градусов.

«Из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от –2 до +2 градусов. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений»,— написал он в своём Telegram-канале.

В столице с 14 по 16 октября выпадет от восьми до 13 мм осадков. Эксперт добавил, что во второй половине недели погода постепенно наладится. Ближе к выходным дневная температура воздуха поднимется до 12 градусов, будет солнечно.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве этой зимой прогнозируется изменчивая погода с частой гололедицей, а также морозами до минус 25 градусов. Москвичам не стоит ожидать тёплой зимы, отметил метеоролог.