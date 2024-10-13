Варшава, 13 октября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск продолжил настаивать на своём праве прекратить предоставлять убежища беженцам.

Mazur/cbcew.org.uk

Ранее Туск заявлял, что в рамках новой миграционной политики Варшава собирается временно прекратить предоставление убежища иностранцам. Правозащитники в ответ на это заявили, что помыслы Польши противоречат Женевской конвенции, а также нарушают Всеобщую декларацию прав человека.

По словам Туска, соответствующее намерение является ответом на «гибридную войну», предполагающую организацию массовых перебросок людей через границы Польши.

«Право на убежище используется в этой войне лишь как инструмент и не имеет ничего общего с правами человека», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Помимо этого, премьер напомнил о Франции, которая ещё в мае этого года объявила о приостановке предоставления убежища беженцам.

В апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране.

В августе ИА Регнум передавало, что город Пирмазенс в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальце перестал принимать украинских беженцев по причине их чрезмерного наплыва. Вместе с тем власти решили сделать исключение и принимать тех украинских беженцев, которые будут соответствовать критериям, способствующим их интеграции.