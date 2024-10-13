Берлин, 13 октября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине (формат «Рамштайн») в ближайшее время проводиться «определённо не будут», сообщил 13 октября немецкий телеканал ZDF со ссылкой на информированный источник.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos Джозеф Байден

Намеченный визит в Германию президента США Джозефа Байдена не означает проведения встречи в формате «Рамштайн», сказано в сообщении. О пакете военной помощи Киеву, о котором планировалось объявить на встрече контактной группы, ранее уже сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметили авторы.

«Дальнейшие решения в формате «Рамштайн», по всей видимости, будут приняты лишь после выборов в США», — сказано также в сообщении.

Ранее немецкие СМИ проинформировали, что Байден намерен 18 октября провести визит в Германию и провести переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и Шольцем.

Как передавало ИА Регнум, встреча контактной группы должна была пройти на американской военной базе Рамштайн в Германии и была отменена из-за решения Байдена и главы Госдепа США Энтони Блинкена остаться в стране на фоне урагана «Милтон». На заседании планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией.

Власти США из-за риска эскалации сохраняют ограничения на дальнобойные удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, заявил 9 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Заседание контактной группы по оказанию военной помощи Киеву отложили на неопределённый срок, сообщил он днём позже.

Газета Bild 12 октября сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время последней встречи с Шольцем в Берлине выставил два требования, которые были проигнорированы. Речь идёт о требовании разрешить удары вглубь России ракетами Taurus и одобрить ускоренный приём Украины в НАТО. Все просьбы Зеленского «остались без внимания в Берлине», отмечалось в сообщении.

13 октября то же издание со ссылкой на осведомлённый источник проинформировало, что Германия отказалась поставлять Украине тяжёлую военную технику, в том числе танки Leopard. Минобороны ФРГ не верит в способность киевского режима в скором времени провести контрнаступление, указали авторы.