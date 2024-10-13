Москва, 13 октября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» на предстоящих выборах может воспользоваться просчётом США и ЕС, которые недооценили уровень внушаемости грузинского народа. Об этом сообщил главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Давид Мдзинаришвили/ТАСС

«США и ЕC фактически дали понять, что признают результаты предстоящих выборов только в случае победы оппозиции в лице «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили. Но они недооценивают население Грузии, ожидая, что оно станет слепо исполнять их указания», — сказал он агентству «РИА Новости».

По его словам, несколько попыток Запада навязать грузинам либеральные ценности уже провалилось. Эксперт уверен, что именно из-за такой прямолинейной стратегии США и ЕС партия «Грузинская мечта» сможет одержать победу.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что резолюция Европарламента (ЕП) является демонстрацией наглого вмешательства во внутренние дела Грузии накануне парламентских выборов. Ранее депутаты ЕП представили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», в котором критикуются грузинские законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Ранее властями страны сообщалось о распространении в Грузии различных материалов с критикой партии «Грузинская мечта».

В июле Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».