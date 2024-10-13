Белград, 13 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Юношеская сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 18 лет, 13 октября одержала волевую победу со счётом 4:2 в товарищеском матче над командой Сербии.

Молодёжная сборная России по футболу

Российская команда играла на выезде и после первого тайма проигрывала со счётом 0:2. Во втором тайме в составе сборной России отличились Дмитрий Пестряков, Андрей Ивлев, Максим Хохлов и Станислав Топинка.

15 октября эти же команды проведут ещё одну товарищескую игру, а на следующий день юношеская сборная России завершит свой очередной сбор.

Как сообщалось ранее, 12 октября футболисты петербургского «Зенита» обыграли в товарищеском матче сербскую «Войводину». Игра завершилась со счётом 4:1. Голы в составе «Зенита» забили Александр Соболев (дважды), Густаво Мантуан и Лусиано Гонду.

Украинский спортивный журналист Виктор Вацко ранее заявил, что на одном из заседаний Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) глава Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис выступил с предложением разрешить молодёжным и юношеским национальным сборным России вновь участвовать в международных турнирах, а представители ещё нескольких федераций европейских стран его поддержали.

В марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Позднее Спортивный арбитражный суд вынес постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований якобы не является дискриминационным.