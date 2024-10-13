Санкт-Петербург, 13 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Появились кадры с рухнувшей платформой на съёмках картины «Василий Теркин» в Ленинградской области. Видео публикуют «Известия».

ИЗВЕСТИЯ

Ранее сообщалось об обрушении пола декоративного вагона, однако, как видно на кадрах, обрушилась деревянная платформа декоративного перрона.

Как передавало ИА Регнум, в результате ЧП пострадали несколько актёров. Они были госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечалось о тяжёлом состоянии как минимум трёх пострадавших.