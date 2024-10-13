Москва, 13 октября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Певица Катя Лель подала иск против журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, который ранее высмеял её в ролике на своём YouTube-канале, сообщает «РИА Новости».

Сергей Фадеичев/ТАСС Катя Лель

«Судебное заседание состоится 14 октября в 12.00», — сказали в суде.

Певица в иске указала, что слова телеведущего наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. Кроме того, она попросила удалить ролик на YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сказанное им и взыскать деньги за нанесённый моральный ущерб.

В одном из интервью Катя Лель объяснила успех своей песни «Мой мармеладный», которая широко распространилась среди иностранцев в соцсетях. Телеведущий высмеял её заявление и попросил певицу «остановиться». Позже выяснилось, что Кушанашвили всё же извинился перед Лель за свои высказывания.

В начале октября у шоумена прошла операция по удалению опухоли. Как рассказали друзья Кушанашвили, операция была плановой. Однако мужчина будет находиться в больнице ещё минимум неделю.

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