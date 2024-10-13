Нью-Йорк, США, 13 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис открыто поддерживает большее количество миллиардеров, чем её оппонента от республиканцев Дональда Трампа, сообщил американский журнал Forbes.

Global Look Press/Michael Le Brecht II/Keystone Press Agency

«Наш анализ показывает, что 76 миллиардеров поддерживают Харрис и 49 поддерживают Трампа на данный момент», — отмечено в публикации.

Уточняется, что многие миллиардеры могут поддерживать кандидатов тайно и информация об этом появится лишь после результатов выборов в декабре.

«В отличие от самого богатого человека в мире Илона Маска, который активно выступает в поддержку Трампа, многие предпочли наблюдать со стороны, как Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, Джефф Безос или Билл Гейтс», — подчёркивается в материале.

Выборы президента США пройдут уже 5 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Дональд Трамп заявил, что предстоящие выборы президента США могут оказаться последними, если на них одержит победу Камала Харрис. По словам политика-республиканца, Соединённые Штаты могут не выдержать ещё четыре года власти демократов. Аналогичного мнения придерживается американский предприниматель Илон Маск. 29 сентября он заявил, что победа Харрис на выборах может стать концом демократии в США.

19 сентября Харрис опередила Трампа по результатам опроса, проведённого американским каналом Fox News. Канал сообщил, что за неё готовы проголосовать 50% американцев, тогда как за Трампа — 48%. В тот же день Харрис на предвыборном выступлении в американским штате Мичиган заявила, что результаты президентских выборов окажут влияние на людей по всему миру.

При этом 2 сентября Харрис заявила, что предвыборная гонка будет оставаться напряжённой до самого конца. По её словам, ориентироваться на результаты социологических опросов рано, поскольку ситуация может измениться до выборов в ноябре.