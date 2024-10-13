Названо число миллиардеров, поддерживающих Харрис и Трампа
Forbes: Харрис открыто поддерживает больше миллиардеров, чем Трампа
Нью-Йорк, США, 13 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис открыто поддерживает большее количество миллиардеров, чем её оппонента от республиканцев Дональда Трампа, сообщил американский журнал Forbes.
«Наш анализ показывает, что 76 миллиардеров поддерживают Харрис и 49 поддерживают Трампа на данный момент», — отмечено в публикации.
Уточняется, что многие миллиардеры могут поддерживать кандидатов тайно и информация об этом появится лишь после результатов выборов в декабре.
«В отличие от самого богатого человека в мире Илона Маска, который активно выступает в поддержку Трампа, многие предпочли наблюдать со стороны, как Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, Джефф Безос или Билл Гейтс», — подчёркивается в материале.
Выборы президента США пройдут уже 5 ноября.
Как передавало ИА Регнум, 4 октября Дональд Трамп заявил, что предстоящие выборы президента США могут оказаться последними, если на них одержит победу Камала Харрис. По словам политика-республиканца, Соединённые Штаты могут не выдержать ещё четыре года власти демократов. Аналогичного мнения придерживается американский предприниматель Илон Маск. 29 сентября он заявил, что победа Харрис на выборах может стать концом демократии в США.
19 сентября Харрис опередила Трампа по результатам опроса, проведённого американским каналом Fox News. Канал сообщил, что за неё готовы проголосовать 50% американцев, тогда как за Трампа — 48%. В тот же день Харрис на предвыборном выступлении в американским штате Мичиган заявила, что результаты президентских выборов окажут влияние на людей по всему миру.
При этом 2 сентября Харрис заявила, что предвыборная гонка будет оставаться напряжённой до самого конца. По её словам, ориентироваться на результаты социологических опросов рано, поскольку ситуация может измениться до выборов в ноябре.