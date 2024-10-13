Лондон, 13 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи солдат в провальной операции в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге.

ИА Регнум

«Операция в Курской области провальная. Это единственное направление, где украинцы смогли использовать большое количество техники, поскольку большую их часть отправили туда. И этот резерв был в значительной степени израсходован. В боях в Курской области тысячи украинцев погибли или были ранены», — сказал он.

Меркурис уточнил, что ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Курской области, ведь их сметёт контрнаступление России.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, 13 октября потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 22,6 тыс. человек.

А в период с 5 по 11 октября ВСУ в зоне проведения спецоперации потеряли почти 14,5 тыс. военных. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинской армии превысили 2090 бойцов. В зоне ответственности группировки «Запад» противник потерял до 2920 военных, «Юг» — до 4790, «Центр» — до 3370, «Восток» ― 780 военнослужащих, «Днепр» — до 480.

Также российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины. В результате были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, которые обеспечивали работу украинских оборонных предприятий, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, российские средства ПВО за минувшую неделю сбили 603 украинских беспилотника, а также несколько ракет, управляемых авиабомб и реактивных снарядов ВСУ.