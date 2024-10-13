Торецк, ДНР, 13 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Военнослужащие полка охраны Владимира Зеленского участвуют в боях за город Дзержинск в ДНР, их направили туда в рамках ротации. Об этом командир мотострелкового батальона с позывным Остап доложил главе республики Денису Пушилину.

Telegram/Armed Forces of Ukraine

Пушилин посетил Дзержинск (украинское название — Торецк), бои за который идут несколько месяцев, пообщался с военными и оценил ситуацию в городе. Снятые во время поездки кадры он опубликовал 13 октября в Telegram-канале.

«Сегодня завалили «зайчика» МТМ-кой, 101-й полк охраны [Зеленского]. Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули, на Дзержинск, то, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая», — сказал командир.

Остап отметил, что все ротации ВСУ сейчас происходят из Константиновки, расположенной севернее. Он добавил, что украинским силам пришлось покинуть позиции в районе шахты «Северная» в Дзержинске. Там находился укреплённый террикон, но российские военные «красиво его обошли» и закрепились.

Как сообщало ИА Регнум, Пушилин заявил, что после полного освобождения Дзержинска, расположенного в 10 км к северо-западу от Горловки, российские войска смогут двигаться на север ДНР. По его словам, бои ещё идут в городской черте, но переход города под контроль ВС РФ уже не за горами.

В российских силовых структурах заявили, что украинское командование приступило к выводу подразделений из Дзержинска, где обстановка для ВСУ «весьма плачевная».