Харьков, Украина, 13 октября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались мобилизовать 16-летнего подростка, однако его у них отбили прохожие. Об этом сообщил местный Telegram-канал, прикрепив видео.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове сотрудники ТЦК пытались силой затащить в бусик 16-летнего мальчика. Прохожие смогли отбить подростка от военкомов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщали, что в минувшие двое суток военкомы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, курортам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам. Самая масштабная проверка была проведена в ходе киевского концерта рок-группы «Океан Эльзы».

Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов. Сотрудники ТЦК перекрывали выходы из заведений и проверяли документы у мужчин, предположительно, призывного возраста. 12 октября сообщалось, что попытка военкомов устроить рейд в один из ресторанов Львова завершилась безрезультатно: посетители выгнали сотрудников ТЦК из ресторана.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Украинские СМИ ежедневно сообщают о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.