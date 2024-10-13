Санкт-Петербург, 13 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Семь человек пострадали из-за обрушения пола во время съёмок фильма «Василий Тёркин» в Ленинградской области, сообщил 13 октября источник «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Съёмки велись в декоративном вагоне вне железнодорожных путей, когда в конструкции обрушился пол. Находившиеся внутри люди провалились вниз», — сказал собеседник.

Пострадавшие актёры были госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трёх пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё четырёх — средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна под актёрами рухнул пол. По факту произошедшего проводится проверка.

В Кореновске Краснодарского края ночью 13 октября произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера. Обрушение произошло на площади около 100 кв. метров. Причина обрушения устанавливается. Под завалом обнаружено тело медсестры, её личность устанавливается. Всего было эвакуировано 206 человек.

Ранее во Владивостоке обрушилась кровля водного комплекса «Акватория». Пострадали восемь человек, троих госпитализировали.