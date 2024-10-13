Берлин, 13 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Главной проблемой ближневосточного конфликта является отсутствие самостоятельного палестинского государства. Об этом в беседе с журналом Spiegel заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Global Look Press/Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

«Уже долгое время главной проблемой является отсутствие собственного государства у палестинцев. Я понимаю сложности создания двух государств, но я считаю, что время, прошедшее с ужасающих террористических атак против Израиля 7 октября, ещё раз чётко продемонстрировало важность подобного решения», ― подчеркнул бывший генсек альянса.

Он указал на опасность разрастания текущего конфликта на Ближнем Востоке до масштабов всего региона. Столтенберг надеется, что общими усилиями США и Германия снизят напряжённость в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, когда движение объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Утром в этот день в сторону Израиля из сектора Газа запустили порядка 3 тыс. ракет. Тель-Авив нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на десятки целей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 12 октября заявил, что европейские страны и США препятствуют прекращению эскалации на Ближнем Востоке, а ситуация в регионе стала критической из-за непризнания Израилем международных правовых и гуманитарных рамок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 октября завил, что Россия призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке, а также осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения. Он добавил, что у РФ есть контакты со всеми сторонами конфликта и она продолжает их осуществлять, призывая всех к сдержанности

4 июня нижняя палата парламента Словении проголосовала за признание Палестины независимым государством. Страна стала 147-м государством, официально признавшим Палестину. 21 сентября о признании Государства Палестина заявили в Армении.

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что европейские страны поступают правильно, когда признают Палестину, только их решения запоздали. Он напомнил, что Палестину признавал ещё Советский Союз.