Москва, 13 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Под телеведущей Первого канала Екатериной Андреевой во время эфира программы «Время» сломался стул.

Александр Рюмин/ТАСС Телеведущая Екатерина Андреева

Видео части эфира быстро распространилось в социальных сетях. На нём видно, как в момент, когда телеведущая рассказывает о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, под ней ломается стул, с которого она начинает соскальзывать. Несмотря на это, Андреева продолжила вести эфир и вернулась в исходное положение.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» глава школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев потерял сознание. Тогда Карнеев неожиданно упал обморок в ходе проходившей в эфире программы оживлённой беседы с другими экспертами, после чего телеведущий вместе с другими гостями передачи оказали профессору помощь и вызвали медиков.

Также указывается, что Карнеев потерял сознание ненадолго, врачи обследовали его после произошедшего. В данный момент эксперт уже находится у себя дома.