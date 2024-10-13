Уфа, 13 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Дело о покушении на убийство возбудили после хлопка бытового газа в Уфе. Подозреваемый — один из жильцов подъезда, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

«По версии следствия, утром 13 октября 2024 года подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить», — говорится в сообщении.

Для этого мужчина, проживающий в квартире на втором этаже, демонтировал заглушку, которую сотрудники газовой службы установили на трубе с газом за неуплату коммунальных услуг. Газ пошёл в квартиру, из-за чего произошёл хлопок с последующим возгоранием.

Пострадали сам подозреваемый и находившаяся в доме женщина. Кроме того, серьёзно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество, добавили в СК.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют покушение на убийство общеопасным способом и умышленное повреждение имущества (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, хлопок бытового газа и пожар произошли в пятиэтажном доме в Уфе на улице Ладыгина. Помимо квартиры на втором этаже, были повреждены окна и входные двери в подъезде. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров. Пострадавших — 66-летнего мужчину и 31-летнюю женщину — увезли в медучреждения. После осмотра их отпустили лечиться амбулаторно.