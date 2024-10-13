Москва, 13 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В случае поражения Камалы Харрис на выборах президента США демократы могут устроить третью мировую войну, чтобы военным путём захватить власть, заявил политолог, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с ИА Регнум.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

13 октября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что переживает по поводу следующих трех-четырёх месяцев. По его мнению, это тот период, в течение которого США могут оказаться в состоянии мировой войны из-за действующего правительства.

«Есть опасения, что демократы, поняв, что не получается выиграть президентские выборы, могут пойти во все тяжкие. То есть довести ситуацию на Ближнем Востоке до такого состояния, что потребуется вводить военное положение на территории США. Ну то есть фактически попытаются узурпировать власть через конфликт на Ближнем Востоке», — уверен Леонков.

Тревожные тенденции, указывающие на такой сценарий развития событий, есть, считает эксперт. Действующая администрация США публично осуждает Израиль, что-то запрещает, а за спиной финансирует и поставляет оружие для армии еврейского государства, сказал политолог.

«Демократы могут сыграть на этом конфликте. Они очень много сделали, чтобы удержать власть любой ценой», — сказал эксперт.

Выступая в роли посредников и поставщиков, США выбрали для себя очень удобную позицию, считает военный эксперт. Отправляя деньги и оружие воюющим странам, американцы не посылают туда свои армии, что крайне важно для населения штатов. Но Трамп указывает на то, что градус эскалации постоянно повышается. Это неминуемо приведёт к третьей мировой войне, что уже является негативной перспективой в глазах американцев, сказал политолог.

Говоря о том, почему Трамп делает акцент на ближайших трёх-четырёх месяцах, Леонков напомнил о процедуре передаче власти в США.

«Три-четыре месяца, о которых говорит Трамп, это октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Именно в январе будет официальная процедура передачи власти. Если Трамп выиграет выборы, которые состоятся 5 ноября, он не сразу сможет управлять страной. А за это время можно провести всё что угодно», — указал политолог.

В качестве примера эксперт вспомнил ситуацию, которая произошла в момент окончания полномочий администрации Трампа после президентских выборов в 2020 году.

«Достаточно вспомнить, когда Трамп проиграл выборы Байдену, его администрация была ещё у власти, состоялся штурм Капитолия. Его спровоцировали демократы, организовали сами демократы. Они же потом попытались этот штурм использовать, чтобы начать уголовное преследование Трампа. То, что могут сделать представители Демократической партии и их окружение, вполне укладывается в ту логику, следуя которой Трамп произносит эти заявления. Слова про третью мировую — это не просто предвыборные высказывания, а мнение, отражающее действительность», — резюмировал Леонков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ещё в 2019 году ныне покойный политик Владимир Жириновский предсказывал события на Ближнем Востоке, заявляя, что они заставят забыть об Украине. Экс-лидер ЛДПР уточнял, что речь будет идти о третьей мировой, а также говорил, что выборов президента США в 2024 году не будет.