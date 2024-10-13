Москва, 13 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Служащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) усилии репрессии против жителей приграничных районов Курской области из-за провалов на фронте, сообщает ТАССсо ссылкой на силовые структуры.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда вторглись в Курскую область. Эти факты зафиксировали российские военные следователи.

В частности, в начале августа в Суджанском районе боевики с особой жестокостью убили не менее трёх гражданских лиц. В Большесолдатском районе украинские войска с применением ракетно-артиллерийского вооружения обстреляли пункт эвакуации мирного населения.

В конце августа ВСУ обстреляли село Черкасское-Поречное. Там украинские военные подожгли три дома и жестоко убили двух мирных жителей. В конце сентября подразделения ВСУ атаковали село Волконск, где с помощью дронов подожгли дома, где находились люди. По меньшей мере восемь домов получили повреждения, два были разрушены полностью.

К совершению названных преступлений причастны бойцы 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, а также иных военизированных групп и участников наёмнических формирований, уточнили следователи

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.