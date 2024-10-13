Анкара, 13 октября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Изобилующий зигзагами турецкий внешнеполитический курс вызывает серьёзные сомнения у государств БРИКС. Предстоящий саммит организации будет иметь для страны большое значение, пишет 13 октября обозреватель Фикрет Акфырат в статье для издания Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, она находится на рассмотрении, подтвердил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани.

По словам Акфырата, партнёрство БРИКС больше всех нацелено на поиск альтернативного глобального порядка. Главный вопрос для Анкары заключается в том, будет ли она одним из пионеров этого порядка или продолжит пользоваться своим участием в ШОС и БРИКС как козырем для реорганизации своих отношений с Атлантикой?

Сигналы из Анкары по этому поводу неоднозначные. В частности, Эрдоган уравнял БРИКС и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), связав с ними экономические и иные возможности, и вместе с тем заявил, что участие в них не означает отказа от НАТО. Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что в случае принятия в ЕС Анкара бы не попросилась в БРИКС, напомнил автор.

«Не только эти заявления, но и зигзаги в отношениях Анкары с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьёзные колебания среди стран БРИКС», — указал Акфырат.

С другой стороны, можно утверждать, что политика стран БРИКС будет направлена на то, чтобы не толкать Турцию в лоно Атлантики. Саммит БРИКС, похоже, станет важной вехой и для Турции, и для формирования будущего мира, заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января председательствует в БРИКС. Саммит объединения с участием глав государств пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.

Обозреватель Харьянто Мартаха ранее отмечал в статье для InfoBRICS, что Турция активно поддерживает идею многополярного мира, поэтому проявляет большой интерес к вступлению в БРИКС.