Москва, 13 октября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Все финансовые обязательства Банка России перед Международным валютным фондом (МВФ) были погашены ещё в начале 2000-х, а сейчас российский регулятор не подотчётен ему. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от МВФ финансовую помощь, мы не несём. Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года», — рассказал он в интервью блогеру Игорю Рыбакову.

По словам Заботкина, зависимость ЦБ России от МВФ является мифом, который распространился из-за того, что в конце 90-х РФ получала кредитование от организации. Он уточнил, что в то время Банк России и правда согласовывал с МВФ параметры макроэкономической политики, ведь это было обязательным условием получения займа, однако полного подчинения не было.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал, что работа миссии МВФ по консультациям с РФ по обзору российской экономики была отложена на неопределённый срок. Он уточнил, что причиной такого решения была названа техническая неготовность к проведению таких консультаций.

Перед этим директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что финансовая организация решила возобновить консультации в связи со стабилизацией экономической ситуации в РФ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 сентября подтвердила информацию о планирующихся консультациях с МВФ.

Позднее в этот же день агентство Bloomberg написало, что решение МВФ о возобновлении консультаций с Россией вызвало беспокойство ряда европейских государств, включая Францию, Польшу, Бельгию и страны Прибалтики. Отмечалось, что эти страны посчитали такое решение неприемлемым в условиях, когда США и Евросоюз пытаются изолировать Россию.