Москва, 13 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В возрасте 70 лет умер предприниматель Александр Смоленский — основатель банка «Столичный», один из участников «семибанкирщины», объединения предпринимателей, помогавших переизбраться на второй срок президенту Борису Ельцину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

РИА Новости/Игорь Михалев Александр Смоленский

Издание ссылается на собственную информацию. Причина смерти не уточняется.

Александр Смоленский родился в Москве в семье эмигрантов из Австрии. Получил высшее экономическое образование в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане. После учёбы работал в типографиях и московской торговой компании «Весна», где был товароведом.

В 1981 году был обвинен в хищении госимущества и частном предпринимательстве. Его осудили на два года лишения свободы. Сам предприниматель говорил, что использовал 6 кг типографской краски, чтобы распечатать Библию.

В 1987 году стал основателем одного из первых строительных кооперативов в Москве. В 1989 году основал и возглавил банк «Столичный», который в 1994 году переименовали в Столичный банк сбережений, в 1996 — в «СБС-Агро». В 1998 году на фоне дефолта финансовая организация разорилась, после этого Смоленский возглавил финансовую группу ОВК. Впоследствии продал её Владимиру Потанину. С 2006 по 2011 годы написал семь книг в соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским.

В прессе Александра Смоленского упоминали в числе семи предпринимателей, которые спонсировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Кроме Смоленского, в объединение, получившее название «семибанкирщина», входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), Владимир Потанин, Петр Авен, Михаил Фридман, Владимир Гусинский, Виталий Малкин.