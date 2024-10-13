Умер олигарх из 90-х и основатель банка «Столичный» Александр Смоленский
Москва, 13 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В возрасте 70 лет умер предприниматель Александр Смоленский — основатель банка «Столичный», один из участников «семибанкирщины», объединения предпринимателей, помогавших переизбраться на второй срок президенту Борису Ельцину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание ссылается на собственную информацию. Причина смерти не уточняется.
Александр Смоленский родился в Москве в семье эмигрантов из Австрии. Получил высшее экономическое образование в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане. После учёбы работал в типографиях и московской торговой компании «Весна», где был товароведом.
В 1981 году был обвинен в хищении госимущества и частном предпринимательстве. Его осудили на два года лишения свободы. Сам предприниматель говорил, что использовал 6 кг типографской краски, чтобы распечатать Библию.
В 1987 году стал основателем одного из первых строительных кооперативов в Москве. В 1989 году основал и возглавил банк «Столичный», который в 1994 году переименовали в Столичный банк сбережений, в 1996 — в «СБС-Агро». В 1998 году на фоне дефолта финансовая организация разорилась, после этого Смоленский возглавил финансовую группу ОВК. Впоследствии продал её Владимиру Потанину. С 2006 по 2011 годы написал семь книг в соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским.
В прессе Александра Смоленского упоминали в числе семи предпринимателей, которые спонсировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина. Кроме Смоленского, в объединение, получившее название «семибанкирщина», входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), Владимир Потанин, Петр Авен, Михаил Фридман, Владимир Гусинский, Виталий Малкин.