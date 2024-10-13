Киев, 13 октября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшие дни планирует показать украинцам «план победы», заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно», — передаёт его слова украинское издание «Страна. ua».

Подоляк также добавил, что гражданам Украины важно понимать, на каком этапе находится конфликт и какие шаги предпринимают власти для его урегулирования.

По словам советника, глава киевского режима расскажет о всех деталях плана, который, подчеркнул Подоляк, касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного».

Он отметил, что основные тезисы «плана победы» уже известны, Зеленский лишь прояснит детали, которые будут чётко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял «план победы» главы киевского режима. Он также предсказал судьбу Украины через десять лет. По его мнению, после вступления в Североатлантический альянс Украину ждёт незавидная участь.

Ранее Зеленский заявлял, что киевский режим намерен доработать свой «план» и согласовать с западными союзниками, а затем опубликовать. 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа глава киевского режима раскрыл первый пункт плана. По его мнению, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.