Москва, 13 октября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с «Пари Нижний Новгород», которым впервые руководил тренер Виктор Гончаренко.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ПАРИ НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» в формате двух таймов по 40 минут и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл на 15-й минуте нападающий ЦСКА Сауль Гаурирапа. На 51-й минуте атакующий полузащитник нижегородской команды Никита Ермаков забил ответный гол. На 64-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович вывел москвичей вперед, но на 69-й минуте защитник нижегородцев Никита Каккоев восстановил равновесие.

Матч стал первым для главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, который был назначен 9 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил физическое состояние новичка московского футбольного клуба боснийского полузащитника Миралема Пьянича. По его мнению, игрок находится, возможно, не в оптимальном, но в удовлетворительном физическом состоянии. Тренер отметил, что лучшее качество Пьянича — умение отдавать передачи.