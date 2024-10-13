Москва, 13 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Ребёнка можно считать потенциально опасным, если у него меньше 100 друзей в соцсетях. Об этом говорится в материале, разосланном Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) по образовательным учреждениям. Документ направлен на противодействие терроризму в образовательных организациях.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Учителей попросили обращать внимание на детей, которые сидят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, выкладывают материалы про оружие, восхищаются нацистами, фашистами, анархистами, выкладывают остро негативные публикации, а также посты на тему «Меня никто не понимает» или «игнорирует», а также дружат меньше чем со 100 пользователями в соцсетях», — приводит содержание материала Lenta.Ru.

Уточняется, что для противодействия распространению террористической идеологии в школах в НАК призвали усилить пропаганду традиционных ценностей.

Как передавало ИА Регнум, по данным Национального антитеррористического комитета, с начала 2024 года в России выявили 45 ячеек международных террористических организаций, которые вербовали жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии. В комитете отметили, что угрозы со стороны группировок сохраняются. Их эмиссары пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России течений ислама, а также ведут поиски исполнителей терактов и вооружённых нападений.

1 октября ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства вместе с представителями МВД и СК в ходе спецоперации задержали 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Они, будучи сторонниками запрещённых в России украинских террористических организаций, подстрекали детей и подростков к нападениям на людей. В том числе девять подростков готовили нападения на школьников и учителей. Один из задержанных подготовил подробный план по нападению на одноклассников, выбрал возможное оружие, а также расписал последовательность действий. Эти установки подростки получали из Киева через Discord, который вскоре был заблокирован.