Катманду, 13 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Эвакуация тел погибших на склоне горы Дхаулагири в Непале российских альпинистов состоится не раньше 16 октября. Об этом сообщили в российском посольстве.

РИА Новости/Владимир Астапкович

В диппредставительстве добавили, что эвакуации препятствуют сложные погодные условия, которые продлятся, как минимум до среды, 16 октября.

«Сегодня вылет вертолёта для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, это среда, 16 октября», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Как передавало ИА Регнум, связь с группой российских альпинистов, в которую входили Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой, была потеряна 6 октября около 6 утра. 8 октября их обнаружили погибшими при облёте вертолёта на высоте 7,1 тыс. м. Предположительно, они падали с высоты 7,6 тыс. м.

Тела не эвакуировали с места происшествия 9 октября из-за нерешённых организационных вопросов. Затем эвакуации помешала плохая погода. 12 октября эвакуация также не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.

Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала снимок с погибшими альпинистами. Предположительно, они были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе. Коллеги отмечают, что погибшие альпинисты были опытными спортсменами, каждый из них совершил более 200 восхождений.

Россиянин Валерий Шамало, который остался в живых из всех, кто совершал восхождение на гору Дхаулагири в Непале, полагает, что причиной трагедии стал обвал на склоне.

Прибывший для помощи в эвакуации тел погибших скалолазов на горе Дхаулагири в Непале российский альпинист Владимир Котляр заболел лихорадкой денге.