Пенза, 13 октября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Прибывший для помощи в эвакуации тел погибших скалолазов на горе Дхаулагири в Непале российский альпинист Владимир Котляр заболел лихорадкой денге. Об этом 13 октября сообщили в спортивно-туристском клубе путешественников «Пенза».

VK/СТКП Пенза/Владимир Чистиков

«Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий находятся в Катманду. Владимир Котляр заболел лихорадкой денге», ― говорится в сообщении на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Альпинисты Алексенко и Ценцевицкий, ранее поднимавшиеся на Дхаулагири отдельной группой, участвуют в операции по эвакуации тел пятерых погибших альпинистов. Позднее им на помощь прибыл Котляр.

Как сообщало ИА Регнум, связь с группой российских альпинистов, в которую входили Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой, была потеряна 6 октября около 6 утра. 8 октября их обнаружили погибшими при облёте вертолёта на высоте 7,1 тыс. м. Предположительно, они падали с высоты 7,6 тыс. м.

Тела не эвакуировали с места происшествия 9 октября из-за нерешённых организационных вопросов. Затем эвакуации помешала плохая погода.

12 октября эвакуация также не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий, которые не дают возможности приземлиться вертолёту. В посольстве РФ в Катманду сообщили, что 13 октября вылет вертолёта для эвакуации тел также невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, ― 16 октября.

Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала снимок с погибшими альпинистами. Предположительно, они были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе. Коллеги отмечают, что погибшие альпинисты были опытными спортсменами, каждый из них совершил более 200 восхождений.

Россиянин Валерий Шамало, который остался в живых из всех, кто совершал восхождение на гору Дхаулагири, полагает, что причиной трагедии стал обвал на склоне.