Украина, 13 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) устроили облаву на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Как видно на опубликованных кадрах с места, сотрудники ТЦК в сопровождении полицейского проверяют у отдыхающих мужчин документы.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщали, что в минувшие двое суток военкомы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам. Самая масштабная проверка была проведена в ходе киевского концерта рок-группы «Океан Эльзы».

Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенда». Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.