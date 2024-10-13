Москва, 13 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Новичок московского футбольного клуба ЦСКА боснийский полузащитник Миралем Пьянич находится, возможно, не в оптимальном, но в удовлетворительном физическом состоянии, заявил журналистам главный тренер клуба Марко Николич, отвечая на соответствующий вопрос.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ПФК ЦСКА Миралем Пьянич

13 октября ЦСКА провёл товарищеский матч против «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась со счетом 2:2.

«Конечно, Пьянич может помогать, его лучшие качества — это передачи: придержать мяч, передать с фланга на фланг, исполнить угловые и штрафные. Нормальное физическое состояние у него, не могу сказать, что супер, но точно не плохое», — сказал Николич.

Товарищеский матч был для игроков ЦСКА полезным, важно, что обошлось без травм, добавил главный тренер ЦСКА.

Ранее Николич отмечал, что Пьянич пока не может проводить на поле все 90 минут, но уже приносит пользу московскому клубу.

Как передавало ИА Регнум, о подписании контракта с 34-летним боснийским полузащитником ЦСКА сообщил 26 сентября. Договор подписан на год с возможностью продления на аналогичный срок. По данным СМИ, зарплата Пьянича составит около 1 млн евро в год. Свой первый матч за московский клуб Пьянич провёл 1 октября против «Пари Нижний Новгород».

Известный по выступлениям за «Ювентус» и «Барселону» футболист после подписания контракта с ЦСКА принёс извинения за свои слова, сказанные в 2022 году, о том, что после начала РФ специальной военной операции на Украине он против того, чтобы играть с российской командой.