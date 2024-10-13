Киншаса, 13 октября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Количество пострадавших из-за наводнения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) достигло почти 7 тыс. человек, сообщает 13 октября радио Okapi, ссылаясь на данные местных властей.

Justin Kabumba/AP/TASS

В общей сложности 3,5 тыс. семей лишились крова в результате подъёма воды в озере Альберт. Наводнение, начавшееся в июне, в основном затронуло район Увира в провинции Южное Киву.

По словам местных жителей, они лишись всего имущества и пребывают в бедственном положении уже несколько месяцев. Одним пришлось вернуться в места проживания перемещённых лиц, которые они покидали на время, другие лишились всех своих посевов.

«Я многое потерял. Построенный дом разрушен, рыболовные снасти уничтожены, как и вся мебель и вещи в доме», — рассказал отец восьмерых детей Бенджамин Тонишо.

По словам представителя властей Грегуара Тумито, региону грозит продовольственный кризис из-за гибели урожая. Люди останутся без еды, если под водой окажутся пальмовые рощи, посевы риса и маниоки.

В августе радио сообщало, что беженцы начали покидать прибрежные области из-за подъёма воды. Власти провинции заявили о необходимости срочных мер. В район наводнения были направлены силы гражданской обороны, людей призвали переселяться с берегов озера в безопасные места.