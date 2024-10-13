Москва, 13 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Поступившие в вуз без учёта ЕГЭ студенты-олимпиадники превосходят по успеваемости тех, кто поступил по результатам этого экзамена, сообщили РБК в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Студенты-олимпиадники превосходят тех, кто поступил по баллам ЕГЭ, как по успеваемости, так и по внеучебной активности и многим психологическим характеристикам. По большинству базовых предметов (125 из 140 рассмотренных) средний балл олимпиадника превысил средний балл поступивших на других основаниях — причём наиболее значимое превышение среднего балла зафиксировано по профильным предметам, таким как информатика, математика, физика и химия», — показало исследование вуза, проведённое среди почти 14 тыс. студентов, из которых 2,9 тыс. олимпиадники.

Согласно правилам поступления в российские вузы, абитуриенты, которые являются победителями и призёрами всероссийских олимпиад, не сдают вступительные испытания и зачисляются в приоритетном порядке, но им нужно подкрепить результат олимпиады, получив не менее 75 баллов на ЕГЭ по предмету олимпиады. В связи с этим существует предрассудок, что поступающие благодаря победам в олимпиадах пренебрегают единым государственным экзаменом.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно, по выбору вуза или абитуриента, могут быть выбраны ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных. В Минобрнауки пояснили, что изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования.

14 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России начнут реформировать систему высшего образования, понятие «бакалавр» упразднят. В России будет высшее образование и высшее специализированное образование, увеличат количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил он.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

О необходимости вернуться в стране к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин также заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.