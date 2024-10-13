Курск, 13 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 22,6 тыс. человек, сообщила 13 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

В минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 человек, было уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, включая два Leopard, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и другая техника, сказано в сообщении.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортёров, 909 боевых бронированных машин (и иную технику. — Прим. ред.)», — отметила пресс-служба.

Также пресс-служба военного ведомства сообщила, что в минувшие сутки ВСУ потеряли до 80 человек и три танка в ходе неудачных контратак и попытки прорыва через границу в Курскую область. В указанный период восемь бойцов противника сдались в российский плен.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 октября президент Владимир Путин, поздравляя аграриев с профессиональным праздником, заявил, что Россия восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов, в том числе в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда вторглись в Курскую область. Эти факты были зафиксированы российскими военными следователями. В частности, в начале августа в Суджанском районе были убиты с особой жестокостью не менее трёх гражданских лиц, отмечалось в сообщении.