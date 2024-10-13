Курск, 13 октября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России из состава группировки войск «Днепр» эвакуировали с поля боя в Курской области бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС бронеавтомобиль Kirpi

«Очередной трофейный бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка из одного из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронемашина в руки российских военнослужащих попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Были проведены небольшие ремонтные работы по восстановлению повреждённых деталей, и сейчас аппарат готов к использованию. Однако решение об использовании трофейного Kirpi пока не принято.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard украинских боевиков доставили на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Специалисты предприятия начали демонтаж узлов, систем и агрегатов боевой машины для их исследований и анализа.

Экс-сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт 19 сентября заявил, что, если российские специалисты смогут изучить обломки сбитых американских истребителей F-16, это может стать угрозой для НАТО. По его словам, эти самолёты уже старели, однако их модернизируют с помощью обновлённых технологий для выполнения боевых задач.