Москва, 13 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, музыкант Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил продюсерский центр «Ночное такси».

продюсерский центр «Ночное такси». Алексей Дулькевич

«Ушёл из жизни Алексей Дулькевич — петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России. Легендарный музыкант. Истинный артист», — написал центр во «ВКонтакте».

Как отметили коллеги, имя Дулькевича стало символом современного шансона. Среди последних альбомов музыканта — «Династия хоровых цыган Дулькевичей», «Песни за Одессу». С 1972 года выступал в роли танцора и скрипача в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте.

Дулькевич родился 26 марта 1953 года в Ленинграде. В 1983 году музыкант окончил Институт культуры им. Крупской, обучившись на дирижёра-хормейстера. С 1994 года работал в студии «Ночное такси».