Москва, 13 октября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Арестованный по делу о мошенничестве заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх является владельцем большого автопарка и недвижимости, сообщает Telegram-канал Shot.

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации Александр Попелюх

По данным канала, на отца Попелюха зарегистрированы Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser и Range Rover Sport. Жена Попелюха ездит на Mercedes-Benz GLE, на неё также были записаны семейный микроавтобус Volkswagen Multivan и маслкар Chevrolet Camaro. Сын арестованного ездит на BMW X6.

«На самого Попелюха зарегистрирован байк Yamaha XV19C Raider», — сказано в публикации.

Кроме того, журналисты выяснили, что у арестованного есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта в Москве. Их стоимость оценивается примерно в 30–40 млн рублей. Сын Попелюха живёт в квартире в элитном ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте, её стоимость оценивается в 80 млн рублей.

12 октября ИА Регнум передавало, что сотрудники следственных органов провели обыски дома у заместителя генерального директора АСВ Александра Попелюха. В ходе обысков изъяли предметы, представляющие интерес для следствия. Других подробностей не приводится.

Лефортовский суд Москвы 9 октября отправил Попелюха под стражу в рамках уголовного дела. Ходатайство об аресте подало следствие. Замглавы агентства подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации аквапарка в Новосибирске.